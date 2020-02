Il Barcellona e il neomelodico: la pagina Instagram blaugrana celebra Napoli [VIDEO]

Napoli-Barcellona, la prima volta di Messi al San Paolo, lo stadio che fu di Diego Armando Maradona. Una partita di Champions League attesissima e i blaugrana, per entrare ancor di più nel clima, hanno accompagnato il loro viaggio con la musica partenopea. Ad accogliere gli idoli blaugrana circa 300 tifosi. Messi, uno degli ultimi ad uscire dal pullman, ha ricevuto tanti cori, tra i quali quello che fu proprio di Maradona. “Olè Olè Olè, Messi Messi”: il coro intonato dai presenti.

Nelle storie di Instagram il social media manager del Barcellona ha inoltre utilizzato “Turnamme a fa pace”, canzone del neomelodico Raffaello, e in quelle seguenti “Nuje vulimme ‘na speranza“ (scelta forse come buon auspicio) di Ntò, “Ma quale idea” di Pino D’Angiò, “Je so pazzo” di Pino Daniele e “E chiammalo” del neomelodico Anthony. Il Barcellona è già entrato in clima partita, chissà se il Napoli userà canzoni spagnole al ritorno al Camp Nou. In basso i VIDEO.