Batte la sua ex squadra e si abbassa i pantaloni sotto il settore ospite: un allenatore esulta così [VIDEO]

Capita spesso, per l’euforia di un successo importante, di vedere i calciatori della squadra vincitrice rimanere in mutande al termine del match. Gli stessi, che sono andati ad esultare sotto la curva locale, regalano la divisa ai loro beniamini entusiasti. Non è mai accaduto, però, di assistere ad uno ‘spogliarello’ dell’allenatore avversario sotto il settore ospiti.

E’ successo in Tanzania. Mani Gamera, allenatore dello Miembeni, ha battuto la sua ex squadra, lo Jang’ombe. Probabilmente, però, le parti non si erano lasciate proprio benissimo. E così, al fischio finale, il tecnico è impazzito andando ad esultare in maniera esagerata sotto i suoi ex tifosi: tanta euforia e… giù i pantaloni, con tanto di gestacci. L’uomo è rimasto in mutande, invitato poi dagli steward a rivestirsi. Risultato? 6 mesi di squalifica e 200 dollari di multa. In basso il VIDEO.