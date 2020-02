Bologna-Brescia 2-1, ma sarebbe dovuta finire 10-1: al Dall’Ara si gioca ad una porta sola, le pagelle

Bologna-Brescia si è giocata ad una porta sola. No, non è la tedesca. Di squadre in campo ce n’erano due, questo pomeriggio al Dall’Ara, eppure soltanto una ha giocato. Anzi, ha creato. Tantissimo. Ma ha rischiato di raccogliere ‘solo’ un punto. Può esultare Mihajlovic, ritornato in panchina dopo aver effettuato altre cure, che ha strameritato il confronto contro un Brescia spento e in difficoltà.

E pensare che a passare in vantaggio sono stati proprio i lombardi. Primo tempo dominato dai felsinei, ma Mbaye commette un’ingenuità in area e Torregrossa realizza il rigore dello 0-1. Dura poco, perché Orsolini trova il pari poco dopo, a ridosso dell’intervallo. Ma il risultato sta comunque stretto ai locali. La ripresa è, manco a dirlo, un monologo rossoblu, che spingono ancor più del primo tempo. Il Brescia stava iniziando ad assaporare il ‘dolce’ risultato (che sarebbe stato immeritato), ma ci pensa Bani a fare giustizia e a portare in vantaggio i padroni di casa. Finisce 2-1, per la felicità del Bologna e di Sinisa. In basso le pagelle della nostra redazione.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 6 (82′ Santander 6.5), Danilo 6, Bani 7.5, Denswil 6.5; Poli 6.5, Schouten 6.5; Orsolini 7 (72′ Skov Olsen 6), Soriano 7, Sansone sv (12′ Barrow 6.5); Palacio 6.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 5.5, Cistana 5, Chancellor 5, Mateju 5.5; Bisoli 5.5, Tonali 6, Dessena 6.5 (61′ Martella 6); Romulo 5.5 (72′ Ndoj 6); Ayé 5 (77′ Donnarumma sv), Torregrossa 7.5.