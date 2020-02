La bomba: “Messi presto a Napoli, gradirebbe la destinazione. Club in Spagna per trattare, passi in avanti”

Messi-Napoli – Un’autentica bomba, di cui si aspettano conferme o smentite. Ma le parole dell’attore e imprenditore Germano Bellavia a Radio Marte rischiano di fare molto eco. Perché? Perché l’argomento è sempre quello riguardante un possibile approdo di Messi in Italia. Anzi, udite udite, addirittura al Napoli. Così come rilanciato qualche giorno fa da altri interlocutori, ecco un’altra voce concreta sul tema. Di seguito le parole di Bellavia.

“Vi posso dare uno scoop, Messi presto arriverà al Napoli! Non parlo solo della gara di Champions con il Barcellona, ma intendo proprio per giocare. La mia pasticceria rifornisce il club blaugrana, quindi ho ricevuto forti spifferi del possibile addio di Messi. Vi dico di più, Messi ha già fatto sapere che gradirebbe la destinazione partenopea. Inoltre lo stesso club azzurro è già stato a Barcellona per parlare del possibile trasferimento. Si tratta di un sogno, ma qualche passo è stato fatto”.