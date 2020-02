Braithwaite al Barcellona, è giallo: il trasferimento è ‘legale’, ma la Fifa vuole fare luce

Il Barcellona si è assicurato le prestazioni di Martin Braithwaite, un attaccante in grado di aiutare i blaugrana nella seconda parte di stagione. Il calciatore si è dichiarato subito soddisfatto del trasferimento: “Sono molto emozionato, chiunque vorrebbe indossare la maglia di una squadra come il Barcellona – dice il danese -. Si, è vero, qui c’è pressione, ma io sono venuto per vincere”.

Il trasferimento però è finito nel mirino della Fifa. Il calciomercato ormai è finito da alcuni giorni, ma in Spagna è presente una regola esclusiva. Ecco di cosa si tratta: è consentito acquistare calciatori fuori dalla finestra di mercato quando vanno a sostituire calciatori indisponibili per infortunio per più di sei mesi. Per il Barcellona il caso è quello di Dembele. Secondo le regole quindi l’operazione è ‘legale’. Il club spagnolo ha versato al Leganes 18 milioni di euro, una buona plusvalenza, ma la preoccupazione è quella di aver perso un calciatore fondamentale per la salvezza (il penultimo posto infatti mette il club a serio rischio retrocessione).