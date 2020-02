Braitwhaite come Dembelé, palleggi ‘indigesti’ alla presentazione: il VIDEO fa il giro del web

Sembra essere quasi diventata un’abitudine dalle parti di Barcellona. Che la presentazione di un calciatore debba essere uno spettacolo, non c’è alcun dubbio. Ma che sia uno spettacolo da circo, però, questo no… Eppure è successo di nuovo. Dopo Dembelé, anche il nuovo acquisto Braitwhaite si è fatto fregare dall’emozione. E così, prima di passare ai microfoni della stampa, si è dilettato nel consueto ‘free style’ che i blaugrana concedono ai neo calciatori nel prato del Camp Nou. Qualche palleggio, qualche ‘giochetto’ col pallone. Che non sempre, però, viene eseguito al meglio. Nel VIDEO in basso, è ben evidente l’errore – abbastanza grossolano – mentre prova ad alzare la sfera. In campo riuscirà a far meglio? Lo scopriremo presto.

Braithwaite showing off his skills 🔥 pic.twitter.com/ug6a35gV36 — Galu (@PSGalu) February 20, 2020