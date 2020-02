Brescia-Napoli 1-2, le pagelle di CalcioWeb – Fabian Ruiz disegna gol e calcio, Insigne vero capitano

Brescia-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli vince 1-2 in rimonta al “Mario Rigamonti” contro il Brescia e vola al sesto posto in attesa delle gare del weekend. Partita dai due volti per i campani. Parte meglio la squadra di Gattuso. Mertens sfiora il gol dopo pochissimi minuti. Il suo tiro-cross colpisce la traversa a Joronen battuto. Il Brescia prova a reagire e crea qualche grattacapo alla difesa partenopea. Ma la seconda grande chance capita ancora sui piedi di Mertens, che calcia al volo ma in bocca al portiere finlandese della squadra di Diego Lopez. Al primo vero tiro nello specchio le Rondinelle passano: Tonali batte un calcio d’angolo e pesca lo stacco vincente di Chancellor. Terzo gol in campionato per il gigante venezuelano, distratta la difesa del Napoli.

Nella ripresa sono ancora i partenopei a partire forte. Cistana allarga un braccio sul cross di Insigne. Orsato ha bisogno del VAR per vedere un tocco sembrato nettissimo in presa diretta. Dopo il controllo al monitor, l’arbitro di Schio assegna la massima punizione. Dal dischetto va lo stesso Insigne che spiazza Joronen e fa 1-1. Passano pochi minuti e Fabian Ruiz trova il gol del sorpasso: stupendo il tiro a giro del centrocampista spagnolo dai 20 metri. Nulla da fare per l’estremo difensore del Brescia. Ruiz tenta il bis qualche minuto dopo, ma Joronen glielo nega. Mertens si vede annullare un gol per netto fuorigioco. I lombardi rispondono con la palla-gol per Balotelli, ma SuperMario spreca. Nel finale assalto del Brescia che non produce il pareggio. La squadra di Lopez resta penultima a quota 16 punti, Gattuso agguanta il sesto posto a 36, una lunghezza in più di Verona e Parma (che hanno una partita in meno).

Brescia-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen 6.5; Sabelli 6, Mateju 5.5, Chancellor 6.5, Martella 5.5; Bisoli 6, Tonali 6, Dessena 5.5 85′ Ndoj sv); Bjarnason 6.5 (65′ Skrabb 6), Zmrhal 6; Balotelli 5.5.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 6, Maksimovic 6, Mario Rui 6.5; Fabian Ruiz 8.5, Demme 6 (86′ Allan sv), Elmas 6 (76′ Zielinski 6); Politano 6.5, Mertens 6.5 (67′ Milik 6), Insigne 7.