Cagliari, l’audio shock su Whatsapp: “l’infortunio di Pavoletti dopo la lite con un compagno, Nainggolan ha appeso al muro Birsa” [VIDEO]

INFORTUNIO PAVOLETTI – Momento drammatico per Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari stava recuperando da un bruttissimo infortunio, nelle ultime ore la ricaduta al legamento crociato anteriore della gamba già precedentemente sottoposta ad intervento chirurgico. Ancora non sono molto chiare le cause dell’infortunio, si pensa ad una caduta durante una festa, c’è addirittura chi parla di una lite con il compagno di squadra Birsa. Starebbe circolando su Whatspp un audio nel quale verrebbe detto che lo spogliatoio è ormai spaccato, diviso tra pro e anti Maran. Addirittura proprio l’infortunio di Pavoletti sarebbe scaturito da una colluttazione con Birsa fuori da un locale del capoluogo sardo. Ed anche Nainggolan secondo quanto riferito in questo audio sarebbe venuto alle mani con l’ex Chievo.

Nelle ultime ore sono arrivate diverse smentite dai calciatori del Cagliari. Nainggolan: “ora la tastiera del telefono scotta a molte persone… Ci sono delle persone che raccontano delle storie in note vocali assolutamente assurde… Ora parlano tutti, poi dicono che vogliono bene al Cagliari. Buonanotte a tutti quelli che vogliono andarci contro… Baci… Per concludere, non c’è nessun litigio dentro lo spogliatoio”. Anche Pavoletti, sempre su Instagram, ha smentito la lite con lo sloveno, postando una foto con lui: “Ragazzi non scherziamo!! Ma quale lite??”. In basso ecco il video.