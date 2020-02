Calciatore rifiuta ogni offerta di mercato: il club lo esclude dalla lista Serie A e Champions [NOME e DETTAGLI]

L’ultimo giorno di calciomercato non ha regalato particolari sussulti, una protagonista della sessione invernale è stato il Napoli, il club azzurro si è rinforzato con l’arrivo di buoni calciatori ed adesso Gattuso dovrà provare a raggiungere il miglior risultato possibile fino al termine della stagione. Il voto per il presidente De Laurentiis è comunque ottimo, Demme ha fatto vedere buone cose con la Juve, Lobotka è un altro acquisto in prospettiva, Politano colpo importante, poi sono arrivati anche calciatori per la prossima stagione come Petagna e Rrahmani. Ma nelle ultime ore è scoppiato un caso che rischia di portare conseguenze nei prossimi mesi: stiamo parlando di Amin Younes. L’attaccante ha rifiutato ogni proposta, dalla Sampdoria al Genoa ed inizialmente anche il Torino, il Napoli proverà a piazzarlo in qualche mercato all’estero ancora aperto ma la missione sembra molto difficile. E per questo motivo è in arrivo un duro provvedimento.

La prima conseguenza del muro contro muro sarà l’esclusione sia dalla lista della Serie A che dalla Champions League, Younes probabilmente non indosserà più la maglia del Napoli.