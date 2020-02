Calciomercato, l’annuncio di Marotta sul portiere dell’Inter. Mertens verso l’Inghilterra, innesto del Genoa

Il calciomercato è andato in archivio ma le società non stanno di certo a guardare, i club pensano anche alla prossima stagione con l’intenzione di anticipare i tempi. Nelle ultime ore diverse trattative, ecco le operazioni che riguardano le squadre in Serie A e non solo.

NAPOLI – Secondo voci dall’Inghilterra Mertens si prepara all’addio. Sul calciatore oltre all’Inter in Italia, ci sono altre due big inglesi come Manchester United e Arsenal, stuzzicate dall’idea di prendere un attaccante del suo livello a parametro zero.

INTER – Beppe Marotta ha parlato ai microfoni della Rai della situazione di Viviano, possibile acquisto tra gli svincolati. “Non vogliamo lasciare nulla di intentato in questa fase. Davanti ad una indisponibilità di Handanovic abbiamo valutato uno scenario. Abbiamo avuto un contatto con lui spiegandogli chiaramente le esigenze. Valuteremo nei prossimi giorni chiarendo che serviva comunque una visita di idoneità per questioni di prevenzione”.

ESTERO – Il Liverpool continua il pressing per Timo Werner, giocatore del Lipsia, come riportato dalla rivista ‘Sport Bild’, il calciatore è nel mirino anche di Bayern Monaco, con l’Atletico Madrid alla finestra. Anche il compagno di squadra di Werner, Dayot Upamecano potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Ma il direttore sportivo del Lipsia Markus Krösche non molla la presa. “Penso che entrambi sappiamo cosa abbiamo, il tempo dirà come le cose continueranno nel medio termine”, ha detto Krösche. Nel contratto di Upamecano è prevista una clausola di 60 milioni di euro.

GENOA – È in arrivo un nuovo portiere per il Genoa: si tratta di Salvador Ichazo, 28 anni, di origine uruguaiana. Prenderà il posto del brasiliano Jandrei che firmerà per l’Atletico Paranaense.

SERIE B E SERIE C – Il Venezia non molla Gianmarco Zigoni. Il 28enne attaccante, in Laguna dal 2017 e un solo gol in campionato in questa stagione, ha firmato il rinnovo fino al 2022. Il Livorno ha acquistato ufficialmente a titolo definitivo Robin Simovic, attaccante svedese di 29 anni. Il giocatore ha giocato nelle ultime due stagioni con i giapponesi dell’Omiya Ardija e con il Nagoya Grampus.

Il Bari ha ufficializzato l’intesa per il prolungamento degli accordi con i centrocampisti Raffaele Bianco e Zaccaria Hamlili. Erano in scadenza a giugno prossimo e sono stati prolungati fino al 2022.