Calciomercato, Giuseppe Rossi può tornare in Italia! Il Chelsea bussa in casa Udinese, il provvedimento del Parma

La finestra di calciomercato è andata da poco in archivio, i club adesso sono concentrati per la seconda parte di stagione ma il pensiero delle dirigenze è rivolto anche al futuro ed al prossimo campionato. Nelle ultime ore nuove trattative, ecco tutte le operazioni che riguardano le squadre del campionato italiano e non solo.

BARI – Il Bari pensa al futuro, nel frattempo è arrivata l’intesa per prolungare i contratti ai centrocampisti Raffaele Bianco e Zaccaria Hamlili fino al 2022.

CAGLIARI – Il Cagliari ha annunciato che Giuseppe Ciocci ha firmato il suo primo contratto da professionista, che lo legherà al club rossoblù sino al 30 giugno 2024. Si tratta di un portiere della Primavera, un talento di grande prospettiva, con la Primavera di Max Canzi, ha all’attivo 15 presenze e 4 “clean sheet”.

PARMA – Il Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Gervinho, a seguito delle ripetute assenze ingiustificate agli allenamenti della scorsa settimana, svolgerà un programma di allenamento individuale agli ordini dello staff tecnico fino a nuova comunicazione.

GENOA – Preziosi, a margine dell’evento ‘United For The Heart’ a Milano ha dichiarato su Iturbe: “Ero in Germania ma da quello che ho capito ci sono stati dei problemi, non dico fisici, ma che non aveva superato. Così non ci siamo presi la responsabilità di un malanno che si portava avanti da tanto tempo. Se i dottori hanno dei dubbi io non posso prenderlo. Mi dispiace moltissimo”.

SPAL – La Spal ha contattato Giusepppe Rossi, l’attaccante ex Genoa è al momento svincolato e starebbe valutando l’ipotesi di un ritorno in Serie A.

CHELSEA – Il Chelsea guarda in Italia ed esattamente in casa Udinese, l’obiettivo è il portiere Musso, protagonista fino al momento di una grande stagione.