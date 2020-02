Calciomercato, dall’Inghilterra il nome del difensore per la Juve. Grande ritorno al Milan, rivoluzione Torino

I club di Serie A non stanno con le mani in mano. Il calciomercato appassiona sempre molto i tifosi, c’è grande attesa per scoprire i prossimi colpi delle squadre del massimo campionato italiano. E’ vero che manca ancora molto per la sessione di giugno, le dirigenze però provano ad anticipare i tempi. Ecco tutte le trattative delle ultime ore nel dettaglio.

BARCELLONA – Il club blaugrana punta sull’attaccante del Leganes e della Nazionale danese Martin Braithwaite. La conferma arriva direttamente dal quotidiano iberico ‘Marca’ che riporta degli incontri tra l’agente del giocatore, Ali Dursun, e la società. Nel contratto è presente una clausola da 20 milioni di euro, cifra con non spaventa gli spagnoli. L’alternativa porta a Angel Rodríguez del Getafe, in questo caso può liberarsi per 10 milioni.

YAYA TOURE’ – L’ex Manchester City Yaya Toure sta pensando ad una avventura dopo quella con il Qingdao Huangha. L’ultima idea porta al Botafogo, i brasiliani nelle scorse settimane si sono assicurati anche le prestazioni dell’ex Milan Honda.

MILAN – I rossoneri pensano ad un grande ritorno. Thiago Silva è in scadenza di contratto con il Psg e ha deciso di non rinnovare con i francesi. Contatti avviati per il ritorno in Italia e già le prossime settimane saranno fondamentali.

JUVENTUS – La bomba sui bianconeri arriva direttamente dal ‘Sun’. La conferma di Smalling alla Roma non è per nulla certa e per questo motivo la Vecchia Signora starebbe sondando il terreno con il Manchester United.

TORINO – In casa Torino sono in corso valutazioni. Momento di crisi nonostante il ribaltone in panchina, Cairo sta studiando la rivoluzione per la prossima stagione. Nessuno è incedibile. Non è da escludere anche la cessione del Gallo Belotti, si cercano acquirenti per Nkoulou. L’obiettivo dunque è incassare il massimo e poi reinvestire per nuovi innesti.