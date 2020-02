Calciomercato Inter: ai dettagli l’accordo per Chong, individuato l’eventuale sostituto di Lautaro

CALCIOMERCATO INTER – Aumenta sempre di più la consapevolezza in casa Inter, la squadra di Antonio Conte sta disputando una stagione entusiasmante e sorprendente, l’obiettivo è quello di vincere lo scudetto e provare a ribaltare la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e raggiungere la finale. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi in vista del futuro, importanti mosse per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è ormai ai dettagli la trattativa per l’arrivo di Chong, in scadenza di contratto con il Manchester United e deciso a lasciare i Red Devils. L’offerta di Marotta ha convinto tutti, stratta di mano tra le parti e per il calciatore è pronto un contratto di 5 anni da 2 milioni di euro a stagione. La trattativa non può essere considerata completamente chiusa perchè i dettagli sono importanti in questo tipo di trattative.

Intanto continua il pressing del top club per Lautaro Martinez. Non solo il Barcellona, nelle ultime ore anche il Manchester City si è messo in fila, nel contratto è presente una clausola da 111 milioni di euro che i club in corsa possono pagare. Ed i nerazzurri si stanno cautelando, il nome è quello di Aubameyang, deciso a lasciare l’Arsenal. Il contratto è in scadenza nel 2021 e la valutazione è di 70 milioni di euro. Infine è stato deciso di non tesserare Viviano, il portiere Handanovic è in ripresa e Padelli ha dato garanzie nell’ultima partita.