Calciomercato, l’Inter pensa ad un ritorno a sorpresa! In tre lasciano il Milan, pazza idea Juve e Bojinov torna in Italia

Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi sul calciomercato, le dirigenze guardano con attenzione alla prossima sessione invernale con l’obiettivo di rinforzare le rose per la prossima stagione. Nelle ultime ore diverse trattative interessanti.

ABIDAL – Arriva la pace tra Eric Abidal e Lionel Messi. Come riportano i media catalani il direttore sportivo francese rimarrà al Barcellona, nel dettaglio è previsto un incontro nella giornata di domani in occasione della trasferta di Coppa del Re con l’Atheletic Bilbao per provare a chiarire la situazione.

POGBA – Pogba ha deciso: vuole lasciare il Manchester United. Secondo il “Mirror”, i club in pole position sarebbero il Real Madrid e la Juventus, che da tempo sono sulle tracce del francese. Secondo il tabloid inglese il calciatore ha fatto sapere di non essere intenzionato a continuare con i Red Devils. Secondo quanto riporta la stampa inglese, il francese, nei giorni scorsi, avrebbe rivelato ai compagni la sua intenzione di andar via.

JUVENTUS – Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato a Tuttosport del futuro dell’ex Napoli: “Sono certo che a fine stagione arriverà qualche proposta importante perché nel suo ruolo non ci sono tanti elementi di qualità. Juventus un’ipotesi che nel caso valuteremmo insieme col Chelsea”.

INTER – L’Inter prova ad anticipare tutti per Gosens. La dirigenza nerazzurra avrebbe visionato attentamente il calciatore dell’Atalanta con l’intenzione di procedere all’assalto. Nel frattempo sembra già finita l’avventura tra Cancelo ed il Manchester City, l’ex Juventus potrebbe tornare proprio all’Inter.

BOJINOV – Bojinov può tornare nel campionato italiano ed esattamente in Serie B. Nel dettaglio nelle ultime ore contatto con il Pescara, valutazioni in corso.

MILAN – In tre possono lasciare il Milan a giugno. Il primo è Giacomo Bonaventura, il cui contratto è in scadenza, poi Franck Kessie che non si è confermato sui livelli della scorsa stagione. Infine Davide Calabria: in caso di buona offerta può partire.