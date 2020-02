Calciomercato, l’Inter prende uno svincolato! Cessione immediata del Torino, voci sul prossimo allenatore del Napoli e rinnovo alla Samp

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, stagione avvincente sia per le zone alte della classifica che per quelle basse. Nel frattempo le dirigenze continuano a muoversi anche sul fronte calciomercato, l’intenzione è quella di anticipare i tempi in vista della prossima sessione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

SAMPDORIA – “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Murru. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 83 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024”.

INTER – Sorpresa in casa Inter. L’infortunio di Handanovic è ancora incerto ed il recupero non sembra vicinissimo, considerando le incertezze di Padelli ha deciso di intervenire sul mercato svincolati. Visite mediche per il portiere Viviano, poi si deciderà se tesserarlo o meno.

NAPOLI – Il Napoli è rimasto impressionato dal Verona di Juric ed il presidente De Laurentiis starebbe valutando il profilo del tecnico ex Genoa in caso di mancata conferma di Gennaro Gattuso.

ROMA – Momento difficile in casa Roma, il club giallorosso ha bisogno di qualificarsi per la Champions per programmare al meglio il futuro. In dubbio la conferma di Smalling, incerto anche il futuro di Dzeko.

ZAZA – Zaza potrebbe subito lasciare il Torino. Sull’attaccante granata occhi della Lokomotiv Mosca che lo vorrebbe portare in Russia, dove il mercato è ancora aperto.

SERIE B – Momento di vera crisi in casa Cosenza, il club calabrese sta valutando l’esonero del tecnico Braglia, il nome in pole in caso di ribaltone è quello di Pillon. Il Pescara sta valutando il profilo di Cristian Lopez, attaccante classe ‘89, tentativo anche per Matri che deve comunicare a breve una risposta.