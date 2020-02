Calciomercato, la Juve approfitta dello scandalo City. Wanda Nara non chiude per Icardi, missione Fiorentina

Al lavoro sul calciomercato. La sessione estiva è ancora lontana, prima bisogna completare la stagione ma l’obiettivo delle dirigenze è quella di anticipare i tempi. Si muovono anche le big del campionato, si preannuncia una finestra caldissima con tante squadre pronte e rinforzarsi. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

JUVENTUS – Il club bianconero guarda con attenzione in casa Manchester City. I problemi fuori dal campo (con la sanzione dell’esclusione dalle prossime due edizioni della Champions League) potrebbero portare ad una vera e propria fuga dei calciatori dal club inglese. La Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino Gabriel Jesus, la valutazione è di 70 milioni di euro e sarebbe un innesto perfetto per il modulo di Sarri.

NAPOLI – Colpo di scena per il club azzurro. Allan potrebbe addirittura rinnovare il contratto. Si sta lavorando al rinnovo del contratto con inserimento di una clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Continua comunque l’assalto di altri club come Psg, Inter e Juventus.

ESTERO – Luca Tranquilli, calciatore svizzero di 26 anni lascia l’FC Schaffhausen. In cinque anni e mezzo, il centrocampista aveva collezionato 139 presenze nella Brack.ch Challenge League, segnando 17 gol e 13 assist. Ora sarà prestato fino alla fine della stagione all’FC Winterthur che milita in Challenge League, seconda divisione del campionato svizzero. Un’operazione importante quella messa a segno da Sundas che come al solito lavora sempre in maniera eccellente per valorizzare i suoi assistiti. Per la riuscita della trattativa va ricordata anche l’agenzia Xxx Sports Player Agency.

SERIE D – Claudio Rastelli è il nuovo allenatore del Levico Terme (Serie D, Girone B). Il 58enne allenatore romano, già sulla panchina di Mezzocorona e Trento, prende il posto dell’esonerato Roberto Cortese.

ICARDI – “Se Icardi andrà mai alla Juve? Ah, questo proprio non lo so“. Sono le dichiarazioni di Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, sul futuro dell’attaccante in una intervista al settimanale Oggi. “Se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi? Col calcio non si sa mai. Mauro sceglierà e noi lo seguiremo”. L’Inter nel frattempo accelera per il difensore Kumbulla del Verona.

FIORENTINA – Missione del club viola previsti per la giornata di giovedì allo stadio Alvalade per vedere da vicino il brasiliano classe 1997 Wendel in occasione della sfida di Europa League dello Sporting contro il Basaksehir.

UDINESE – Il portiere Musso si sta dimostrando uno dei migliori in Serie A. Previsto nuovo assalto del Chelsea con il club bianconero che ha fissato il prezzo: 30 milioni di euro.