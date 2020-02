Calciomercato Juventus, tutto su Pogba: 40 milioni + una contropartita allo United

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il colpo in grado di fare la differenza. La Juventus ha manifestato alcuni problemi a centrocampo in questa stagione, manca un uomo in grado di cambiare passo ed essere pericoloso anche in fase realizzativa. Il Pogba di turno insomma. E proprio per questo motivo la dirigenza bianconera starebbe provando a chiudere proprio per il francese. Il Polpo è in rottura totale con il Manchester United, il rapporto tra le parti non è mai decollato e l’addio sembra inevitabile. Il centrocampista avrebbe già dato l’ok al ritorno. E questa non è una grossa novità. L’aggiornamento è che la Vecchia Signora avrebbe presentato un’offerta molto vantaggiosa ai Red Devils. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ pronti sul piatto 40 milioni + il cartellino del centrocampista Ramsey. Il gallese fino al momento ha deluso le attese ed è un sacrificabile. Gli inglesi ancora non hanno accettato, aumentando un pò il cash si può veramente pensare di chiudere la trattativa. Perchè certi amore non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano.