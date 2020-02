Calciomercato Juventus: “pronto il pagamento della clausola”. Poi la bomba dalla Spagna sul prossimo terzino

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus pensa al futuro. E paga la clausola per un colpo di mercato. I bianconeri sono ovviamente concentrati sulla stagione in corso, ma provano anche ad anticipare i tempi per costruire una squadra sempre più competitiva. Secondo le ultime voci la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino Tomas Esteves, terzino del Porto. Si tratta di un classe 2002 e con ampi margini di miglioramento, ma ha già dimostrato di essere un calciatore affidabile e pronto per una grande squadra. Nel contratto del portoghese è prevista una clausola da 10 milioni di euro che il club italiano starebbe seriamente pensando di pagare, da superare la concorrenza del Borussia Dortmund (club che ha soffiato negli ultimi messi Haaland). Il presidente del Porto sta provando in tutti i modi a convincere il difensore a rinnovare il contratto.

Nel frattempo circola sempre più insistenza il nome di Alex Telles. Come riportato da “Don Balon”, infatti, i bianconeri starebbero chiudendo l’acquisto del cartellino dell’ex Inter, terzino sinistro brasiliano classe 1992 (sempre del Porto). Le parti avrebbero già trovato l’intesa sulla base di 25 milioni di euro. I campioni d’Italia in carica dunque si muovono sulle corsie, può verificarsi una vera e propria rivoluzione.