Calciomercato Juventus, dalla Spagna: 6 calciatori hanno deluso, rischiano la cessione [NOME e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Momento difficile in casa Juventus. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Verona, la situazione è ancora sotto controllo per i bianconeri con le prossime partite però fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non sono mancati i momenti di tensione, nel dettaglio nelle ultime ore sono andati in scena diversi incontri, prima Paratici con Buffon e Chiellini, il compito dei senatori è quello di tenere compatto lo spogliatoio, poi Agnelli è andato a cena proprio con Sarri, sono stati analizzati gli ultimi risultati negativi e la gestione del gruppo. La fiducia nei confronti dell’allenatore è ancora piena ma valutazioni più approfondite verranno fatte al termine della stagione.

Nel frattempo dalla Spagna arrivano notizie clamorose. In particolar modo nel mirino è finito il rendimento di ben sei calciatori che dovranno cambiare passo fino alla fine della stagione per evitare la cessione. I nomi sono molto importanti: Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Alex Sandro e Gonzalo Higuaín. Si tratta tutti di big in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra ma che per un motivo o per un altro hanno deluso. Pjanic ha qualità enormi ma non sempre riesce a metterle in mostra, Bernardeschi è un talento inespresso, Matuidi ed Alex Sandro sono discontinui mentre il Pipita è stato decisivo solo in poche occasioni. La Juventus dunque potrebbe fare cassa la prossima stagione con l’intenzione di tentare poi l’assalto a calciatori in grado di fare la differenza.