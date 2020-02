Calciomercato, Martins pronto a sbarcare in Serie C: la destinazione nel Girone C

Obafemi Martins può tornare in Italia. L’attaccante ex Inter è attualmente svincolato ed alla ricerca di una nuova destinazione per provare a tornare protagonista, le qualità non mancano nonostante i 35 anni, il calciatore può risultare decisivo soprattutto in una categoria come la Serie C. La futura destinazione infatti può essere nel Girone C, nelle ultime ore contatto tra il calciatore ed il Catania. Il club siciliano sta attuando una rivoluzione considerando i problemi economici del club, sono andati via i calciatori con gli ingaggi più pesanti con l’intenzione di concludere al meglio la stagione e provare a programmare il futuro. La squadra può lottare per la qualificazione ai playoff ma difficilmente lotterà per la promozione. Adesso ha messo nel mirino Martins per inserire nell’organico un calciatore di esperienza, da valutare le pretese economiche dell’ex Inter.