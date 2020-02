Calciomercato Napoli, c’è un importante indizio sul futuro di Koulibaly: la situazione

CALCIOMERCATO NAPOLI – E’ uno dei punti fermi della squadra partenopea, uno dei calciatori più esperti e forti della rosa azzurra. Considerato uno dei migliori difensori della Serie A, ma anche d’Europa, Kalidou Koulibaly ha pagato una stagione non esaltante del Napoli, in ripresa con la ‘cura’ Gattuso. Dall’autogol allo Stadium ad una serie di altri errori, l’obiettivo del senegalese è di chiudere in ripresa quest’anno.

Nel frattempo, dalla Francia, giungono voci importanti sul suo futuro. ‘Le Parisien’, infatti, informa circa l’acquisto di una casa a Parigi da parte del calciatore. Il PSG, effettivamente, più volte ha provato a strappare Koulibaly a De Laurentiis, ma quest’ultimo ha sempre fatto muro chiedendo 100 milioni. Quest’indizio vuol dire qualcosa? Può essere che le due cose siano completamente scisse e non dipendenti, ma si potranno avere sviluppi più avanti. Il Napoli ha una stagione da raddrizzare.