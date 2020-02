Calciomercato Napoli, i soldi di Koulibaly al… Torino: 80 milioni per il doppio colpo [NOMI e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO NAPOLI – Iniziano le manovre di mercato per la prossima stagione. Una squadra che prepara la rivoluzione è il Napoli, previste diverse mosse a partire da giugno. In entrata ed uscita. Due big si preparano a salutare, il primo è il centrocampista Allan, il secondo è il difensore Koulibaly (secondo indiscrezioni provenienti dall’estero il calciatore avrebbe già preso casa a Parigi). In arrivo circa 100 milioni di euro che in parte il presidente De Laurentiis ha intenzione di investire per un doppio colpo in entrata. Nel mirino sono finiti due calciatori del Torino, si tratta del portiere Salvatore Sirigu e dell’attaccante Belotti. In particolar modo l’estremo difensore sta disputando una stagione entusiasmante e si sta confermando come uno dei migliori in circolazione nel suo reparto. Campionato altalenante per il Gallo, ma le qualità del calciatore non sono di certo in dubbio. La valutazione complessiva è di circa 80 milioni di euro.