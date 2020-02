Calciomercato – Rinnovo in casa Juventus, nipote d’arte in Inghilterra. Le mosse del Barcellona e l’allenatore del Cosenza

Calciomercato – Trattative di calciomercato anche nel mese di febbraio. Le squadre iniziano a muovere i primi passi per la sessione estiva. Novità importanti da Serie A, Serie B, Serie C ed estero.

Juventus – Juventus e Wojciech Szczesny insieme fino al 2024. Il club bianconero comunica in una nota sul proprio sito uficiale il rinnovo del contratto del portiere polacco fino al 2024.

Cosenza – E’ Bepi Pillon il successore di Piero Braglia sulla panchina del Cosenza. L’annuncio è stato dato dalla società con un comunicato sul proprio sito.

Rieti – Il Rieti ha reso noto di aver esonerato il tecnico Roberto Beni. Fatale la sconfitta casalinga contro il Catanzaro di sabato scorso. “Il Football Club Rieti ringrazia il tecnico Roberto Beni per la serietà, la professionalità e l’impregno profuso sulla panchina del F.C. Rieti. La società augura a mister Beni le migliori fortune per il prosieguo della proprio carriera” si legge nella nota societaria.

Nottingham Forest – Adrian Galliani, nipote di Adriano ex dirigente del Milan ed attualmente al Monza, è stato ingaggiato dal Nottingham Forest, che milita in Championship. Lo ha annunciato la società inglese, precisando che il giovane italiano farà parte della squadra Under 23 del club dopo essere stato per un breve periodo nell’accademia del Watford FC in Premier League. “Galliani – si legge nella nota – vanta un ricco pedigree nel calcio giovanile, avendo rappresentato il Milan e l’IMG Academy USA. Adesso si aggregherà alla Forest Academy, dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista fino al termine della stagione 2020-21″.

Barcellona – Il Barcellona ha la necessità di rimpinguare la rosa in vista del doppio impegno Liga-Champions dei prossimi mesi e soprattutto dopo gli infortuni del francese Ousmane Dembélé e dell’uruguagio Luis Suarez, che hanno decapitato il reparto avanzato. Il club catalano può sfruttare l’opportunità concessa dalla Federcalcio spagnola a ciascun club della Liga di poter ingaggiare atleti svincolati, a patto che vergano sostituiti calciatori infortunati gravemente, dunque costretti a rimanere fuori per almeno cinque mesi. I nomi che circolano dalle parti del Camp Nou sono quelli di Angel Luis Rodriguez Diaz, classe 1987, centravanti tesserato per il Getafe; di Lucas Perez, classe 1988, centravanti di proprietà dell’Alaves; di Loren Moron, classe 1993, centravanti del Betis Siviglia; di Willian José, classe 1991, centravanti brasiliano della Real Sociedad. Stando a quanto riporta ‘Sport’, intanto, i catalani sono pronti ad accettare una offerta da 80 milioni di euro per il trequartista brasiliano Coutinho, attualmente in prestito al Bayern Monaco con un diritto di riscatto a 120 milioni.