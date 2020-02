Calciomercato, Sarri chiede un pupillo a Paratici! Il Barcellona spaventa l’Inter ed il Bologna sbotta

Il calciomercato non si ferma, la sessione invernale è andata da poco in archivio ma le dirigenze del massimo campionato italiano continuano a muoversi con l’intenzione di anticipare i tempi in vista della prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio in Serie A e non solo.

DE PAUL – Il calciatore De Paul apre le porte ad un trasferimento all’Inter nella prossima stagione. “E’ già una squadra da scudetto, perché ha un allenatore top”. Poi su Conte: “Mi piacerebbe essere allenato da lui”. La trattativa può andare in porto già nei primi giorni della sessione estiva.

BOLOGNA – Il Bologna non ci sta sulle voci che riguardano Orsolini ed un ritorno alla Juventus. Il ds dei felsinei Bigon puntualizza: “Queste voci danno fastidio, dobbiamo rimanere concentrati sulla seconda parte di stagione. Vedremo, ma il giocatore è del Bologna e non sul mercato: inutile parlarne”.

INTER – Eric Abidal, ds del Barcellona, ha parlato di mercato a Mundo Deportivo: “Di sicuro in estate compreremo un attaccante. Lautaro Martinez? Mi piace, come altri. Ora nel suo ruolo è tra i primi cinque al mondo. Impossibile comprare sia lui che Neymar? No, con la giusta pianificazione no. Lavoreremo per questo”.

JUVENTUS – La Juventus si muove in anticipo. Sarri avrebbe già chiesto a Fabio Paratici l’arrivo di Emerson Palmieri, ex pallino del tecnico bianconero ai tempi del Chelsea.