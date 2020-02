Calciomercato finito? Macchè. Gli svincolati: la lista con tutti i calciatori senza squadra [FOTO]

GLI SVINCOLATI – Nella serata di ieri si è concluso il calciomercato, nelle ultime ore non si sono registrate grosse trattative ma nel complesso è stata una finestra scoppiettante. Molto bene il Napoli che si è rinforzato e non ha svenduto i suoi gioielli, adesso potrà programmare al meglio il futuro, l’Inter ha piazzato con Eriksen un colpo molto importante ma il voto non può essere entusiasmante perchè non sono state colmate delle lacune soprattutto in attacco, la rosa nel reparto avanzato è ridotta all’osso. Buono il mercato del Milan ed i frutti si sono già visti con Zlatan Ibrahimovic leader in campo e non solo, molto attiva anche la Fiorentina che pensa a presente e futuro con alcune trattative chiuse anche per la prossima stagione. Non si sono mosse Juventus e Lazio, diverse operazioni anche per il Genoa che adesso dorvrà provare a raggiungere la salvezza, ha deciso di non muoversi il Torino. L’Atalanta può già contare su una macchina perfetta, missione difficile per il Lecce, ancora ore calde per il Parma, non all’altezza le operazioni di Spal e Udinese. Ma il calciomercato non può essere considerato chiuso, ci sono gli svincolati che possono firmare con altre squadre, da Flamini a Abate fino a Viviano, sfoglia la fotogallery in alto per scoprire tutti i nomi.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato, il pagellone di CalcioWeb: Inter da 5.5 (ecco perché), Fiorentina, Napoli e Genoa da applausi