Calendario Serie A, altro orario “strampalato”: si pensa ad una gara il sabato alle 12.30 (o 13.30)

Come se non bastasse la netta rivoluzione degli ultimi anni, come se non bastasse un’intera giornata di Serie A spalmata quasi su tutta la settimana, come se non bastasse aver già modificato di molto le abitudini – soprattutto fisiologiche – di squadre e calciatori. Ma l’aspetto economico ed il business, ormai, prevalgono su qualsiasi cosa rappresenti il calcio nella sua essenza più semplice e romantica: sport in grado di divertire ed emozionare.

Così come riferito dal Corriere della Serie A, infatti, la Lega Serie A – nella persona del nuovo presidente Paolo Dal Pino – starebbe pensando di modificare ulteriormente le dinamiche del calendario di Serie A, già “strampalato” di suo: giocare una gara il sabato alle 12.30 (o 13.30). Il motivo principale è favorire la visibilità della Serie A ai mercati asiatici. “Quello degli orari delle partite è uno dei temi sollevati. Dobbiamo pensare a chi guarda il calcio italiano all’estero, serve maggiore flessibilità. Ci sono tanti potenziali partner con cui dialogare, potrebbe essere necessario cambiare il meccanismo attuale”, aveva detto di recente proprio Dal Pino.