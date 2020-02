Caos Juventus-Inter, altro colpo di scena: si pensa ad una soluzione mai presa in considerazione

L’allarme Coronavirus sta portando pesanti conseguenze anche per il calcio italiano, sia dal punto di vista sportivo che da quello economico. C’è molta incertezza per la prossima giornata, alcune partite si giocheranno a porte chiuse. Ancora non è stata presa una decisione definitiva per il big match Juventus-Inter. Sono diverse le soluzioni al vaglio, al momento si pensa di giocare domenica sera a porte chiuse. Ma si è valutata anche la possibilità di scendere in campo lunedì sera a porte aperte, adesso addirittura di domenica alle 20.45 con la presenza del pubblico.

La conferma arriva direttamente dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ai microfoni di Rtl ha dichiarato: “bisogna vedere com’è la situazione – ha detto il governatore lombardo -. È come per le scuole. Faremo un check sabato e poi decideremo”. La Prefettura di Torino non ha ancora pubblicato alcun comunicato, così come la Lega Serie A. La decisione è attesa entro le prossime ore. E non è da escludere la partita a porte aperte.