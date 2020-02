“Caro Sarri, alle Poste siamo bravi ma non abbiamo avuto il suo coraggio: spero che i miei figli prendano esempio da Lei”. La lettera di un impiegato postale all’allenatore della Juve

“Alla mia battuta scatenate l’inferno”. E’ questa la frase che avrebbe potuto pronunciare Sarri ispirandosi al pluripremiato film “Il gladiatore” e recitando la parte di Massimo Decimo Meridio. E sì perché da una battuta fatta in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, è nato un vero e proprio pandemonio. I risultati non entusiasmanti della Juventus nelle ultime settimane (sconfitte a Napoli e Verona), con Inter e Lazio che ne hanno approfittato per rifarsi sotto nella lotta scudetto, hanno portato i giornalisti a fare una semplice domanda, del tutto lecita: “Si sente sotto pressione dopo la sconfitta contro l’Hellas?”. Apriamo una piccola ma doverosa parentesi. La Juventus è in piena corsa per tutti gli obiettivi stagionali ed è in linea con le aspettative, dunque è già esagerato parlare di crisi. Ma si sa, il calcio è un mondo strano, al primo inciampo rischi di cadere e farti molto male e alla prima difficoltà vieni subito messo in discussione. Gli allenatori sanno i rischi che corrono. A parlare per loro sono sempre e solo i risultati. E allora giù a tirar nomi di eventuali sostituti (Guardiola, Allegri) che, come fossero spettri, aleggiano e incombono sul povero Sarri dopo soli 8 mesi di Juventus. Già, il tempo, l’altro eterno nemico degli allenatori. Abbiamo assistito a episodi incredibili in questi anni, anzi solo pensando a questa stagione. In estate molte squadre sono ripartite con un nuovo progetto. Ci viene da pensare subito a Milan e Sampdoria. I rossoneri scelsero Marco Giampaolo e i liguri Eusebio Di Francesco. Progetti a lungo termine, dicevano. E invece…esonerati dopo una manciata di partite. Perché, torniamo a ripetere, contano i risultati. Ora, il caso di Sarri è totalmente diverso. La Juve può potenzialmente fare il “triplete” e di criticare un allenatore dopo nemmeno una stagione, permetteteci di usare un cavallo di battaglia del buon Raul Cremona, “ne abbiamo ben donde di siffatte ciufole” (chi ha orecchie per intendere, intenda). Non se ne può più. Fatto sta che la domanda a Sarri è arrivata e il tecnico bianconero, da buon toscano, si è lasciato andare ad una battuta. Sì, perché di questo stiamo parlando di una battuta: “Se non avessi voluto sentirmi sempre sotto esame, avrei fatto domanda alle Poste”. E via al processo mediatico. Giornalisti che criticano le uscite di Sarri, il web che lo mette alla gogna.

E nemmeno ai piani alti di Poste Italiane è andata giù la frase di Sarri, anzi. L’azienda più grande del nostro Paese si è presa addirittura la briga di rispondere con un comunicato ufficiale all’allenatore della Juventus. Stiamo veramente rasentando il ridicolo: “Poste Italiane invita il signor Sarri a dedicare qualche minuto del suo prezioso tempo per informarsi che Poste è la più grande azienda del Paese – si legge -, che viene scelta dai giovani laureati come tra le aziende più attrattive in cui lavorare, che è riconosciuta tra le prime 500 aziende al mondo per qualità della vita lavorativa, che ha realizzato tra le migliori performance di borsa nel 2019 e che si colloca al terzo posto, a livello mondiale, tra le aziende italiane per immagine e reputazione. Gli esami dunque, contrariamente a quanto sostiene Sarri, alle Poste ci sono eccome e l’azienda ne risponde ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. Lo aspettiamo per constatare di persona il nostro lavoro quotidiano, in una delle nostre 15 mila sedi operative”.

Il problema, purtroppo, è sempre lo stesso. Tutti si prendono troppo sul serio e in pochi ascoltano ciò che davvero di dice. Tutto fa brodo. E vuoi che non si sfrutti l’uscita infelice di un personaggio pubblico per ricamarci sopra a dovere? Quella di Sarri (torniamo a ripetere per chi fosse duro di comprendonio) era una “metafora”, probabilmente fatta in modo sbagliato, ma voleva solo ricordare la differenza che c’è tra il suo attuale lavoro (sempre sulla “graticola”, ma lautamente compensato) e un tranquillo posto fisso, come quello alle Poste o quello che lo stesso allenatore aveva in banca e ha lasciato per inseguire un sogno. Un sogno partito dalla Serie D e che lo ha portato, attraverso la gavetta, prima al Napoli, poi al Chelsea e poi alla Juventus.

C’è chi, attraverso un’esperienza diretta, ha voluto rispondere a Sarri. Si tratta di un impiegato di Poste Italiane, Francesco Colombo, che ha inviato una lettera alla Redazione di CalcioWeb. E’ una missiva indirizzata direttamente all’allenatore della Juventus che noi pubblichiamo in versione integrale.