Cessione Roma, nuovi sviluppi: e Friedkin pensa già allo stadio. “Sta arrivando l’uomo più ricco del mondo”

Cessione Roma – Passi in avanti sempre più positivi e rassicuranti quelli che avvicinano Friedkin alla Roma. Si aspetta ormai solo l’ufficialità per sancire il definitivo passaggio di consegne tra ‘americani’. Friedkin, appunto, che prende il posto di Pallotta.

Oggi, tra l’altro, ‘Il Tempo’ ha svelato in anteprima le mosse esclusive del nuovo proprietario: il magnate texano, infatti, avrebbe preso già informazioni riguardo al nuovo stadio. Una visita a dicembre, in Qatar, gli sarebbe servita per incontrare i rappresentanti del Josoor Institute, che dal 2013 si occupa di sport nell’emirato e che ha avuto un ruolo di spicco nell’organizzazione, compresa la costruzione di nuovi stadi, del Mondiale 2022. Si muove in anticipo, dunque, il futuro patron giallorosso. Non vuole lasciare nulla al caso, Friedkin, fare le cose con calma e per bene ed integrarsi pian piano in un mondo ed un ambiente per lui del tutto nuovi. Closing previsto entro le prossime due settimane, poi il nuovo gruppo di lavoro procederà ad occuparsi degli atti burocratici relativi al nuovo impianto.

Tifosi euforici sui social, curiosi ed impazienti di conoscere il loro nuovo presidente, le sue intenzioni e le sue mosse per risollevare un entusiasmo da queste parti perso da un po’. In alto la FOTOGALLERY con alcuni messaggi raccolti sul web.