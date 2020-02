Chelsea-Bayern Monaco, i tifosi tedeschi senza biglietto sfondano le barriere: feriti e arresti [VIDEO]

Ottavo d’andata tra Chelsea e Bayern Monaco in Champions League. Una gara molto attesa. Disordini, purtroppo, nel pre-partita. Alcuni tifosi tedeschi, evidentemente senza biglietto, hanno provato a sfondare le barriere poste all’esterno dello Stamford Bridge. La Polizia ha riportato tutto alla tranquillità con un intervento tempestivo a dar manforte agli steward presenti fuori dallo stadio inglese. Secondo le prime indiscrezioni, riportate dalla “Bild”, l’operazione è ancora in corso. Secondo, invece, altri resoconti ci sarebbero due feriti. In basso il VIDEO dei concitati istanti prima di Chelsea-Bayern Monaco.

Scary moment ahead of the Champions League tie this evening in London, Bayern fans rush the barriers at Stamford Bridge. #FCBayern #CFC #UCL pic.twitter.com/WRlPp4vinB — Charlie Gibson (@CharlieMooseGib) February 25, 2020