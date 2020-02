“Ci hanno consigliato di stare chiusi in casa, non si sa mai”, allarme Coronavirus in Serie C

Il primo calciatore a risultare positivo al Coronavirus. Intorno alle 3 della scorsa notte King Udoh, giocatore della Pianese, si è visto prelevare da casa e portare al Policlinico “Le Scotte” di Siena. Adesso è allarme per tutta la squadra che milita nel girone A della Serie C. Antonio Romano, compagno di squadra del contagiato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live per fare il punto della situazione: “Ho saputo stamattina che King Udoh è risultato positivo al Coronavirus. Io mi trovo a Napoli per un problema alla caviglia. Ho chiamato il ragazzo ma non mi risponde. Non so niente di lui. Ci hanno consigliato di stare a casa perché non si sa mai. Tutti hanno avuto contatti con lui ed è meglio essere prudenti. Anche il proprietario della squadra è chiuso in casa. Adesso la società deve comunicarci quando potremo riprendere le attività”.