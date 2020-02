Clamoroso Manchester City, può perdere anche il titolo del 2014!

Incubo Manchester City. Sono giorni veramente difficili per il club inglesi che potrebbero portare pesantissime conseguenze in grado di metterne addirittura a rischio il futuro. E’ arrivata la stangata dall’Uefa che ha escluso il City dalle prossime due competizioni della Champions League, gli inglesi hanno preannunciato ricorso ma la situazione continua ad essere delicatissima. Le accuse sono di quelle pesanti, nel dettaglio si riporta che la dirigenza del club, in mano allo Sceicco Mansour Bin Zayed Al-Nahyan, avesse gonfiato i bilanci facendo in modo che 67.5 milioni di sterline risultassero provenienti dalla sponsorizzazione dell’Etihad, compagnia aerea in mano agli Emiri di Abu Dhabi. Però soltanto “8 milioni di sterline di tale sponsorizzazione nel 2015-2016 sono state finanziate direttamente da Etihad”, il resto proveniva dalla stessa proprietà contravvenendo di fatto le regole Uefa.

Già questo provvedimento risulta devastante per il Manchester City con un danno economico davvero incredibile, oltre ai mancati introiti dalla Champions League, la squadra rischia di essere smantellata con cessioni quasi a prezzo di saldo, compreso l’addio dell’allenatore Guardiola. Nelle ultime ore si è attivata anche la Premier League, si pensa a punti di penalizzazione ma anche la revoca di tutti i titoli vinti dai Citizens dal 2012 al 2016, compresa la Premier del 2014.