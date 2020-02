Clamoroso Pistocchi: “vi svelo l’allenatore della Juve per la prossima stagione, è stato già bloccato” [NOME]

Sono ore calde in casa Juventus, i bianconeri sono reduci dalla sconfitta in campionato contro il Verona ed adesso dovranno reagire in vista delle prossime partite. La squadra di Maurizio Sarri è in corsa per tutti gli obiettivi, in campionato guida la classifica con l’Inter, in Champions League si prepara per gli ottavi di finale mentre in Coppa Italia è arrivata in semifinale. Negli ultimi giorni non sono mancate le critiche e sono andati in scena anche incontri tra la dirigenza ed alcuni senatori ed anche tra dirigenza e proprio l’allenatore. Agnelli ha ribadito la fiducia nei confronti di Sarri, eventuali valutazioni verranno fatto solo al termine della stagione, i nomi di Allegri e Guardiola rappresentano per il momento solo dei rumors. A scatenare il caos è stato però il tweet del giornalista Maurizio Pistocchi: “Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione”. Una bomba destinata a portare reazioni nelle prossime ore da parte dei tifosi della Juventus e della Lazio.

