Colonnese: “Rigore Ronaldo-Iuliano? Adesso fa più male. 5 maggio? Tutti hanno pensato al gemellaggio”

Due momenti iconici del calcio italiano, due episodi ancora ricordati a distanza di anni. Francesco Colonnese, ex difensore di Inter e Lazio tra le altre, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ripercorre questi “fermo immagine” della storia del nostro mondo pallonaro: il contatto Ronaldo-Iuliano in un famoso Juventus-Inter del ’98 e l’ultima giornata del campionato 2001-2002, il ‘famoso’ 5 maggio. Ecco le sue parole.

“Rigore Ronaldo-Iuliano? Allora ha fatto molto male, adesso fa più male perché c’è la tecnologia e si continua a sbagliare. Quell’anno mi è rimasta una ferita aperta, che a distanza di anni non si lenisce e si allarga sempre di più. Il 5 maggio è la dimostrazione che nel calcio c’è imprevedibilità. Io giocavo nella Lazio, ero in panchina. Tutti pensavano che, essendo le due squadre gemellate, l’Inter potesse festeggiare. Mi è dispiaciuto molto, ma quella partita andava giocata sul campo e non fuori. Vedere i tifosi piangere è stato terribile”.