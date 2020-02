Colpisce l’arbitro al volto con un forte schiaffo, scatta la maxi squalifica! [NOME e DETTAGLI]

Prima ha sferrato due colpi sulla spalla dell’arbitro, poi lo ha colpito sul volto con un forte schiaffo. Donato Manganiello, capitano della Sinalughese, formazione senese che milita nel campionato Juniores regionale, è stato ritenuto responsabile, insieme ad altri sei giovani calciatori della stessa squadra, di atti di violenza nei confronti del direttore di gara. Per lui è arrivata una maxi squalifica: è stato infatti fermato fino al 13 dicembre del 2024 (5 anni). Lo ha deciso il giudice sportivo dopo i fatti accaduti al termine della partita Atletica Castello-Sinalunghese, disputata sabato scorso e vinta dalla formazione locale per 3-2.

La squalifica potrebbe però essere notevolmente ridotta se sarà individuato il tesserato che ha colpito l’arbitro con un forte pugno alla testa che gli procurava dolore e momentaneo stordimento. Alla Sinalunghese le sono stati inoltre squalificati per tre giornate Contaldi e Venturini, per due Ferretti e Tizzone e per una Baldassarri e Boscagli. La società senese è stata anche multata di 500 euro per gravi episodi di contestazione aggressiva nei confronti dell’arbitro da parte di alcuni tesserati non identificati.