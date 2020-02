“Chiudi la bocca e non parlare con me”, è tensione altissima dopo Juve-Fiorentina: Commisso contro la dirigenza bianconera

Arrivato sei mesi fa nel calcio italiano, confessando candidamente di aver tifato Juve e di essere in fondo ancora sostenitore della Vecchia signora, Rocco Commisso ora sembra essersi dimenticato della sua fede e ha scelto proprio la gara più sentita dai sostenitori viola per sfogarsi contro gli arbitri per la prima volta. Come se non bastassero le dichiarazioni post-partita, rilasciate a DAZN e Sky Sport, il patron viola ha rincarato la dose nel tardo pomeriggio.

Dopo aver attaccato pesantemente la direzione di gara di Pasqua “In sei mesi non ho mai usato questi toni, ma oggi sono disgustato: la Juve è forte e non ha bisogno dell’aiuto dell’arbitro“, e aver suscitato la risposta dura di Nedved, Commisso ha raccolto la solidarietà degli antijuventini di tutta Italia. E’ nato l’hashtag #fermiamostapagliacciata. “Se vuoi aiutare il calcio italiano, fai come Commisso”. “Onore a Commisso, e tutti gli altri presidenti muti…”, alcuni dei tweet. Tra accuse e controaccuse, offese becere, ironie e leoni da tastiera, non conta se e quanto le accuse di Commisso siano fondate: conta dividersi e tornare a litigare attorno a un rigore per la Juve. L’accusa più ricorrente è “vergogna“, la risposta più gettonata “non sapete perdere”. Ceccherini, autore del contatto con Bentancur da cui è scaturito il secondo rigore, è stato protagonista a sua volta di un siparietto social con un tifoso bianconero: “Sei scarso, questa è la verità”, dice il primo, “se state sul c….a tutta Italia un motivo ci sarà”, la risposta del difensore viola, poi rimossa dal suo profilo di Twitter.

Commisso, ospite di 90° minuto, su Rai Due, ha dapprima risposto a Nedved: “Nedved ha detto che devo prendere un té? Se lo prenda lui e chiuda la bocca e non parli con me. Io non parlo con Nedved, parlo semmai col suo presidente”, poi è tornato sulla gara: “Mi sono un po’ sbollito ma la rabbia c’è ancora. Non è giusto quel che ho visto, non solo oggi ma anche nella partite precedenti. Io non ho detto nulla sugli arbitri in 7 mesi, ma oggi la devo dire per i tifosi fiorentini e i nostri giocatori. Poi se vogliono farmi la multa me la facciano”.

“Se hanno espulso Pezzella col doppio cartellino giallo per simulazione, allora anche Bentancur oggi doveva essere espulso: e in 11 contro 10 era una partita diversa – ha proseguito Commisso -. Oggi i miei giocatori mi hanno detto che anche Bentancur doveva prendere un altro giallo per una simulazione che invece l’arbitro non ha visto”.

“Dolo o errore? Non sono io a doverlo dire – ha aggiunto – ditelo voi. Io vedo quel che ho visto, non voglio favori, non ho da temere. Mi sono costruito da solo, non mi ha lasciato nulla papà o nonno”. In tante accuse Commisso riconosce un merito alla Juve: “Tutti dovremmo fare come la Juve, oggi sono stato in un impianto bellissimo: non è giusto che il calcio italiano abbia impianti di 90 anni fa” e fa un accenno al campionato della Fiorentina e al futuro di Chiesa: “Avevo detto che questo sarebbe stato un anno di transizione e tutti dovevano avere pazienza, ma questa classifica no, non stava bene a me: per questo sono intervenuto sul mercato di gennaio. Chiesa? Fino ad oggi lo teniamo, domani non si sa”.