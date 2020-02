Compleanno Immobile, l’attaccante ha fatto 30: FOTO e VIDEO della festa

Ciro Immobile ha fatto 30. No, non sono i gol in campionato, ma gli anni. Festa a Roma per l’attuale capocannoniere del campionato di Serie A, il bomber sta vivendo un momento magico dentro e fuori dal campo. Party in stile “Grande Gatsby”, presente tutta la squadra, l’allenatore Simone Inzaghi. E ovviamente lei. La bellissima moglie, Jessica Melena. Una serata di grande divertimento che si è conclusa con il classico taglio della torta (vera e propria opera d’arte) e nel finale il bacio tra marito e moglie. La compagna del calciatore è stata regina per una sera, outfit ispirato dal romanzo di Francis Scott Fitzgerald e dalle opere cinematografiche con Robert Redford e Leo Di Caprio. A ‘tema’ anche i calciatori, tra cui Correa e Luis Felipe, in grande forma anche Lucas Leiva. La serata ha regalato anche balli ed una partita a… poker. In basso il video della festa di Ciro Immobile.