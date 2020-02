La confessione della pornostar: “Mi ha contattata un calciatore da 43 milioni di followers”

Una confessione ‘a metà’, ma che sicuramente accende la curiosità dei lettori più interessanti del ‘settore’. Lana Rhoades, attrice pornografica americana molto conosciuta, ha rivelato – in un video pubblicato dallo youtuber Mike Majlak – di essere stata contattata da un calciatore con 43 milioni di followers.

“Ha ricevuto un messaggio privato da un calciatore che ha un contratto da 80 milioni di dollari”, spiega lo youtuber. “Ha 43 milioni di follower”, aggiunge l’attrice. 43 milioni di followers, sui social, sono una cifra abbastanza importante. Non ci sono altre informazioni in merito, ma già questo è un indizio significativo che fa capire la fama del calciatore. Non si può di certo definire, infatti, un atleta poco conosciuto. Anzi, tutt’altro…