Consigli fantacalcio 24ª giornata, chi schierare e chi evitare: rischio Torino, tutto su Ronaldo e Ibra

CONSIGLI FANTACALCIO – Si torna in campo per la 24ª giornata giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi delle squadre per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con le partite del sabato, in particolar modo fondamentale scontro per la salvezza tra Lecce e Spal con Di Biagio che si presenta in un vero e proprio spareggio per evitare la retrocessione. Alle 18 il Bologna affronta il Genoa, momento positivo per la squadra di Mihajlovic che punta le zone alte della classifica. In serata il big match che promette spettacolo, quello tra Atalanta e Roma. Nel lunch match della domenica l’Udinese affronta il Verona, la Juventus alla ricerca del riscatto contro il Brescia, interessante sfida tra Sampdoria e Fiorentina, il Parma sul campo del Sassuolo. Il Napoli dovrà vedersela in trasferta contro il Cagliari, chiuda la fondamentale partita tra Lazio e Inter, lunedì il Milan contro il Torino.

Consigli fantacalcio 24ª giornata, chi schierare e chi evitare

LECCE-SPAL – Bisogna puntare ancora su Lapadula con l’ex Milan che sta attraversando un ottimo momento anche in fase realizzativa, può faticare invece il centrocampo della Spal.

BOLOGNA-GENOA – Considerando ancora il dubbio legato alle condizioni di Barrow, puntiamo sul solito Orsolini, la difesa del Genoa è stata stravolta a gennaio e quindi i meccanismi sono da perfezionare.

ATALANTA-ROMA – Assolutamente da non schierare il portiere ed i difensori della Roma considerando il momento realizzativo degli uomini di Gasperini, può essere decisiva la forza fisica di Zapata e Dzeko.

UDINESE-VERONA – La qualità di De Paul può come al solito fare la differenza, così come la velocità di Lazovic e Borini, la difesa dei bianconeri non sembra in ottima forma.

JUVENTUS-BRESCIA – Ronaldo ovviamente, Dybala dovrebbe tornare titolare. Per gli ospiti meglio non schierare nessuno.

SAMPDORIA-FIORENTINA – Chiesa ha ritrovato fiducia ed in campo aperto è sempre molto pericoloso, Quagliarella e Ramirez garantiscono sempre bonus.

SASSUOLO-PARMA – Boga e Djuricic giocano nella posizione di ‘mezzo’ e non danno punti di riferimento, Caprari può presentarsi con il botto.

CAGLIARI-NAPOLI – L’assenza di Naiggolan rischia di essere decisiva per il Cagliari, Insigne invece può spaccare la partita in contropiede.

LAZIO-INTER – Più che i due attaccanti della Lazio può fare la differenza la fisicità di Milinkovic-Savic, per gli ospiti Eriksen può regalare gol e bonus.

MILAN-TORINO – Meglio non rischiare i calciatori del Torino che con il nuovo allenatore possono incontrare difficoltà, Rebic ed Ibra gli uomini in più per Pioli.