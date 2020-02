Cornelius colpisce un tifoso durante il riscaldamento: l’attaccante del Parma propone un “risarcimento” [VIDEO]

Curioso episodio che riguarda Andreas Cornelius. L’attaccante del Parma ha colpito un tifoso ducale sugli spalti durante il riscaldamento a Reggio Emilia, prima della gara contro il Sassuolo. Lo spettatore stava sorseggiando una birra quando è stato colpito dalla violenta pallonata che gli ha fatto cadere il bicchiere. Cornelius, allora, tramite i canali ufficiali del Parma, ha trovato un ottimo modo per scusarsi. Ha invitato il tifoso a bere insieme, offrendosi di “risarcirlo” della birra. In questo modo il fan riavrà la sua birra e anche la possibilità di incontrare uno dei suoi beniamini. In basso il divertente VIDEO dell’invito.

Tifoso crociato che eri sugli spalti durante #SassuoloParma, e che prima della gara… ⚽🍺🤦🏻‍

Andreas #Cornelius ha un messaggio per te! 📹⤵#NextchApter #ForzaParma pic.twitter.com/Kcgff2Ooi7 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) February 18, 2020