Coronavirus, altri due casi nel calcio italiano: intera squadra in quarantena [NOMI e DETTAGLI]

Coronavirus – Le conseguenze del Coronavirus stanno portando problemi anche al mondo del calcio italiano. Secondo le ultime informazioni due nuovi tamponi sono risultati positivi in Toscana e riguarderebbero un altro calciatore della Pianese in provincia di Siena e un operatore della squadra. Il primo caso riguarda un ventitreenne che viveva in casa con il giovane 22enne già risultato sospetto positivo ieri. Al momento non si trova ricoverato all’Ospedale ma è in isolamento domiciliare con lievi sintomi influenzali. L’operatore è invece un sessantenne che ha accusato febbre alta e tosse, quest’ultimo si trova invece ricoverato alle Scotte. Tutte la squadra della Pianese si trova in quarantena.