Coronavirus, bilancio grave in Italia: situazione critica negli ospedali del Nord

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa, ha aggiornato i dati sul Coronavirus in Italia: “Alle 17 di oggi pomeriggio, le persone ammalate di Coronavirus in Italia sono 821, a cui si aggiungono 46 guariti e 21 deceduti. Le persone decedute oggi sono 4, tre delle quali ultra 80enni e un 77enne”. Ad oggi, dunque, si registrano 888 casi in Italia. Particolarmente grave è la situazione negli ospedali del Nord, principalmente in Lombardia, con diverse persone in terapia intensiva.

“Il governo sta lavorando ad un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che andrà a ridisegnare le misure nei territori, in vista della scadenza delle ordinanze firmate dal ministro della Sanità e dai presidenti delle Regioni – ha continuato Borrelli -. Domani avremo tutte le risposte su scuole chiuse, esercizi ed eventi pubblici ecc. ecc.. Decideremo in modo omogeneo per tutte le Regioni coinvolte, in base alle indicazioni tecnico-scientifiche sulla malattia“.