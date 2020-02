Coronavirus, calcio nel caos: rinviate partite di Champions League

Il coronavirus continua a spaventare la popolazione, sono già tanti i morti e diversi i contagi, inevitabilmente sono arrivate delle conseguenze anche legate al mondo del calcio. Nella giornata di oggi si è svolta a Kuala Lumpur, in Malesia una riunione con i rappresentanti delle sei associazioni aderenti all’AFC Champions League East, è stato deciso di posticipare ad aprile e maggio le partite riguardanti i club cinesi di Evergrande Guangzhou, Guoan Pechino, Shangai Shenhua e Shangai Sipg. “Ci siamo riuniti in circostanze difficili per trovare soluzioni che ci permettessero di giocare a calcio, garantendo al contempo la protezione di tutti i giocatori, dirigenti, parti interessate e tifosi – ha detto il segretario generale dell’Afc, Dato’ Windsor John – Accettiamo il fatto che il coronavirus sia un problema molto piu’ grande del calcio e auguriamo a tutti coloro che sono stati colpiti una rapida guarigione”.

Non ci sono problemi invece per il Pechino Guaon, è stata confermata la partita del 18 febbraio contro il Chiangrai United, la squadra cinese si trova al momento in Corea del Sud e dovrebbe evitare lo stato di quarantena.