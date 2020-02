Coronavirus, come cambia la Serie A: idea porte chiuse, occhio a Verona-Cagliari [DETTAGLI]

Quattro gare rinviate nella venticinquesima giornata di Serie A e adesso anche il futuro del campionato è incerto. Lombardia, Veneto, ma anche Piemonte in ginocchio per il Coronavirus. Visti i fitti calendari, con 4 squadre italiane ancora impegnate in Europa, la Lega Serie A starebbe pensando ad un paio di turni da giocare a porte chiuse. Secondo “La Repubblica“, infatti, verrà presa in seria considerazione l’ipotesi di giocare un paio di turni di campionato senza spettatori se il contagio dovesse espandersi ad altre regioni. Una soluzione estrema ma essenziale in caso di nuovi rinvii: non ci sarebbero date disponibili per recuperarle. Non solo le gare di Serie A sono in pericolo, visto che giovedì l’Inter dovrà in teoria ospitare il Ludogorets a San Siro. I bulgari hanno chiesto spiegazioni sulla situazione a Milano e in Lombardia e l’idea delle porte chiuse non è affatto da scartare. In serata verrà presa una decisione riguardo Verona-Cagliari, visto che le due squadre non hanno competizioni ufficiali e potrebbero recuperare il match posticipato oggi nella serata di lunedì, a porte chiuse.