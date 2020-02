Coronavirus, Criscitiello non ci sta: la clamorosa proposta per Juventus-Inter

La proposta clamorosa sulla sfida Juventus-Inter arriva dal giornalista Michele Criscitiello. L’emergenza Coronavirus ha obbligato a prendere la decisione delle porte chiuse per lo scontro diretto, non sono mancate le polemiche. E’ veramente un peccato disputare una partita così importante senza la presenza del pubblico, non ci sono nemmeno le condizioni per assistere alla partita in chiaro. Per questo motivo è arrivato un suggerimento da parte del volto di Sportitalia.

“E’ tristissimo giocare a porte chiuse. Non ce ne voglia l’abbonato della Juve, ma ormai è andata. Capiamo che a Torino in questo caso debbano esserci le porte chiuse, ma giocatela a Palermo, giocatela a Messina, giocatela a Catania, giocatela a Bari, giocatela a Foggia, sarebbe uno spot per la Lega fantastico: il derby d’Italia in giro per l’Italia. Porteresti 60 mila persone a Bari, 40mila a Palermo…tutto pieno: La Juventus farebbe il suo incasso, i giocatori sarebbero contenti, prendere un aereo per Juventus e Inter non credo sia un problema. Non capisco perchè la Lega non possa pensarci: qual è il problema? Qual è la controindicazione? Poi domenica, ad esempio, il San Nicola è occupato perchè si gioca Bari – Avellino, ma trovatene un altro, ci sarà una squadra che non gioca in casa in queste città. Lega, Federazione, club: il derby d’Italia giochiamolo in Italia, in giro. Scegliete una città, ma non giocatelo a porte chiuse, rispettando quella che è l’ordinanza. La vendita dei biglietti sarebbe ovviamente riservata esclusivamente ai residenti della regione del Sud scelta per ospitare l’evento”.