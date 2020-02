Coronavirus, le date dei recuperi delle 4 partite rinviate [DETTAGLI]

L’ultima giornata del campionato di Serie A è stata condizionata dal Coronavirus. Il turno ha fatto i conti con alcune defezioni, non si sono infatti disputate ben 4 partite. In attesa delle decisioni in vista dei prossimi appuntamenti, si sta lavorando per individuare le date dei recuperi dei match che non si sono giocati. Atalanta-Sassuolo andrà in scena il 18 marzo, non si tratta ancora di una comunicazione ufficiale (ma quella scontata considerando anche gli impegni di Champions League della squadra di Gasperini). Sono invece due le soluzioni per Torino-Parma: si tratta di mercoledì 4 marzo, la seconda una settimana dopo (mercoledì 11 marzo). Le due società granata ed emiliana hanno già dato l’ok per entrambe le soluzioni. Per Inter-Sampdoria si parla del 20 maggio, quattro giorni prima dell’ultima giornata. Infine Verona-Cagliari: si giocherà con ogni probabilità l’11 marzo.