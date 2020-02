Coronavirus, la decisione su Inter-Ludogorets: le parole di Gravina

Coronavirus – “Ho inoltrato in mattinata al Ministro Speranza una richiesta ufficiale per la gara ufficiale di giovedì dell’Inter e siamo in attesa di un riscontro del Governo per la disposizione della gara a porte chiuse e ci aspettiamo un segnale positivo. Si va verso le porte chiuse”. Sono le parole del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nella conferenza stampa al termine del Consiglio federale nel quale si è discusso dell’emergenza Coronavirus.

Giovedì gli uomini di Conte sono impegnati nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets, battuto per 0-2 in Bulgaria la scorsa settimana. Ora il ritorno a San Siro, ma si va verso l’ipotesi porte chiuse.