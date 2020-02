Coronavirus, Dele Alli paga cara l’ironia: la federazione sanziona il centrocampista del Tottenham

Fece ironia sul Coronavirus, ora rischia una sanzione da parte della federazione inglese. Stiamo parlando di Dele Alli, centrocampista del Tottenham. Ad inizio febbraio il calciatore aveva pubblicato su Snapchat un video in cui indossava una mascherina e inquadrava una persona di origini asiatiche. Un gesto molto criticato in tutto il mondo. Successivamente Alli si è scusato ma, da quanto filtra, non è bastato. La sanzione è in arrivo, resta da capire se sarà una semplice multa o anche una squalifica. Dele Alli adesso ha fino al 5 marzo per presentare una “difesa”. Il rischio di una lunga squalifica non sembra, comunque, preoccupare José Mourinho che ha relegato Alli in panchina nelle ultime uscite.