Coronavirus, si ferma anche la Serie C: rinviate le gare dei gironi A e B, c’è già la data del recupero

Coronavirus – Calcio ancora in ginocchio. Dopo il rinvio di tantissime gare nel weekend, tra cui anche quattro partite di Serie A, la Lega Pro ha disposto lo stop dei prossimi due turni dei gironi A e B di Serie C.

“Ad integrazione dei Com. Uff. n. 127/DIV e n. 128/DIV del 23.02.2020 – scrive la Lega – preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti e al fine di garantire l’equilibrio e la regolarità della competizione”, la Lega Pro dispone il rinvio delle gare della 9ª e 10ª giornata di ritorno dei gironi A e B.

“Si comunica che le gare sopracitate – si legge ancora – oltre alle gare già rinviate di cui ai Com. Uff. n. 126/DIV del 21.02.2020, Com. Uff. n. 127/DIV e n. 128/DIV del 23.02.2020, relative all’8ª, alla 9ª e alla 10ª giornata di ritorno del Campionato Serie C, saranno recuperate rispettivamente nelle giornate di mercoledì 11 marzo 2020, mercoledì 18 marzo 2020 e martedì 14 aprile 2020. Si precisa che la programmazione delle singole gare in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale”.