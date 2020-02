Coronavirus, la proposta della Figc al governo per la prossima giornata e la decisione su Juve-Inter

La Federcalcio chiederà al governo se si possono disputare a porte chiuse le partite di calcio di Serie A, e non solo, nelle regioni sottoposte al blocco delle manifestazioni sportive fino al 1 marzo. L’indicazione arriva dal Consiglio federale in corso a Roma. Un’ipotesi quella di giocare senza pubblico già circolata nelle scorse ore e in linea con quanto detto dai club. Uno slittamento non è possibile per via del calendario molto fitto. Quanto a Juve-Inter, big match della prossima giornata, è stato escluso il rinvio a lunedì.